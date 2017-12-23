Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر سزلره مژده! محبوبلريڭزدننهايتسز فراقلرڭ ياره‌لرينى تداوى ايدوب مرهم سورن بر محبوبِ باقيڭزوار. مادام او وار و باقيدر؛ باشقه‌لرى نه اولورسه اولسون، مراق چكمه‌يڭز. Nurdan Katreler Sizlere müjde! Mahbublarınızdan nihayetsiz firakların yaralarını tedavi edip merhem süren bir Mahbub-u Bâkî’niz var. Madem O var ve bâkîdir; başkaları ne olursa olsun, merak çekmeyiniz. Mektubat, s. 269

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