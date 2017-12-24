Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر آيينه‌لرڭ دگيشمسى، شعشعۀِ جمالڭ جلوه‌سنى تازه‌لشديرر، گوزللشديرر.مادام او وار، هر شى وار

Nurdan Katreler Âyinelerin değişmesi, şaşaa-i cemalin cilvesini tazeleştirir, güzelleştirir. Madem O var; her şey var.

Mektubat, s. 269

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