Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر او واحددر، أحددر، هر شيئه قادردر.هيچ بر شى اوڭا آغير گلمز. بر بهارى خلق ايتمك، بر چيچك قدر اوڭا قولايدر

Nurdan Katreler O Vahid’dir, Ehad’dir, her şeye kadirdir. Hiçbir şey Ona ağır gelmez. Bir baharı halk etmek, bir çiçek kadar Ona kolaydır. Mektubat, s. 269

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