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25 ARALIK 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Nurdan Katreler

25 Aralık 2017, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

او واحددر، أحددر، هر شيئه قادردر.هيچ بر شى اوڭا آغير گلمز. بر بهارى خلق ايتمك، بر چيچك قدر اوڭا قولايدر

Nurdan Katreler

O Vahid’dir, Ehad’dir, her şeye kadirdir. Hiçbir şey Ona ağır gelmez. Bir baharı halk etmek, bir çiçek kadar Ona kolaydır. 

Mektubat, s. 269

Okunma Sayısı: 38
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