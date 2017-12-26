Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر أى إنسان! ياپديغڭ خدمت، ايتديگڭ عبوديت بوش بوشنه گيتمز. بر دارِ مكافات، بر محلِّ سعادت سنڭ ايچون إحضار ايديلمشدر. سنڭ شو فانى دنياڭه بدل، باقى بر جنّت سنى بكلر Nurdan Katreler Ey insan! Yaptığın hizmet, ettiğin ubudiyet boşu boşuna gitmez. Bir dâr-ı mükâfat, bir mahall-i saadet senin için ihzar edilmiştir. Senin şu fânî dünyana bedel, bâkî bir Cennet seni bekler. Mektubat, s. 270

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