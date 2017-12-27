Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر واحدِ أحدى قبول ايتمه‌ين، يانهايتسز إلٰهلرى قبول ايده‌جك وياخود أحمق سوفسطائى گبى هم كندينى، هم كائناتڭ وجودينى إنكار ايده‌جك. Nurdan Katreler Vahid-i Ehad’i kabul etmeyen, ya nihayetsiz ilâhları kabul edecek veyahut ahmak Sofestaî gibi hem kendini, hem kâinatın vücudunu inkâr edecek. Mektubat, s. 272

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