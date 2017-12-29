Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر هيچ بر شى، هيچ بر زمان، هيچ بر مكان بر تك صانعِ ذو الجلالڭ قبضۀِتصرّفندن خارج اولاماز

Nurdan Katreler Hiçbir şey, hiçbir zaman, hiçbir mekân, bir tek Sâni-i Zülcelâl’in kabza-i tasarrufundan hariç olamaz. Mektubat, s. 274

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