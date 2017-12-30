Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إنسان غايت معنيدار بر مكتوبِربّانيدر، منتظم بر قصيدۀِقدردر

Nurdan Katreler İnsan gayet manidar bir mektub-u Rabbânîdir, muntazam bir kaside-i kaderdir. Mektubat, s. 275

Okunma Sayısı: 84

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.