Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر صانعِ حكيم، عالمِ أكبرى اويله بديع بر صورتده خلق ايدوب آياتِ كبرياسنى اوستنده نقش ايتمش كه، كائناتى بر مسجدِ كبير شكلنه دونديرمش. Nurdan Katreler Sâni-i Hakîm, âlem-i ekberi öyle bedî bir surette halk edip âyât-ı kibriyasını üstünde nakşetmiş ki, kâinatı bir mescid-i kebîr şekline döndürmüş. Mektubat, s. 275

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