Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر حسد أوّلا حاسدى أزر، محو ايدر، يانديرر. محسود حقّنده ضررىيا آزدر ويا يوقدر. Nurdan Katreler Hased evvelâ hâsidi ezer, mahveder, yandırır. Mahsud hakkında zararı ya azdır veya yoktur. Mektubat, s. 312

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