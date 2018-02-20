Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قدرى تنقيد ايدن، باشنى ئورسه وورور، قيرار؛ رحمته إعتراض ايدن، رحمتدن محروم قالير. Nurdan Katreler Kaderi tenkit eden, başını örse vurur, kırar; rahmete itiraz eden, rahmetten mahrum kalır. Mektubat, s. 313

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