Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر شو كائنات صانعِ ذو الجلالنڭ، نور اولان بتون صفاتيله و نورانى اولان بتونأسماسيله، توجّهِ أحديت سرّيلهاويله بر تجلّيسى وار كه، هيچ بر يرده اولماديغى حالده، هر يرده حاضر و ناظردر Nurdan Katreler Şu kâinat Sâni-i Zülcelâl’inin, nur olan bütün sıfâtıyla ve nuranî olan bütün esmasıyla, teveccüh-ü ehadiyet sırrıyla öyle bir tecellisi var ki, hiçbir yerde olmadığı halde, her yerde hâzır ve nâzırdır. Mektubat, s. 293

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