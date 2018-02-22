Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر منفى إختلاف –كه غرضكارانه، عداوتكارانه، بربرينڭ تخريبنه چاليشمقدر– حديثڭ نظرنده مردوددر. چونكه بربريلهبوغوشانلر، مثبت حركت ايده‌مزلر. Nurdan Katreler Menfî ihtilâf –ki garazkârâne, adavetkârâne, birbirinin tahribine çalışmaktır– hadisin nazarında merduddur. Çünkü birbiriyle boğuşanlar, müsbet hareket edemezler. Mektubat, s. 315

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