Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر شو جماعتِ إسلاميه‌يه خدمت دعوا ايدنلره نه اولمش كه، بربرى آرقه‌سنده تهاجم وضعيتنى آلان حدسز دشمنلر واركن، جزئىعداوتلرى اونوتمايوب، دشمنلرڭ هجومنه زمين حاضر ايدييورلر؟ Nurdan Katreler Şu cemaat-i İslâmiyeye hizmet dava edenlere ne olmuş ki, birbiri arkasında tehacüm vaziyetini alan hadsiz düşmanlar varken, cüz’î adavetleri unutmayıp, düşmanların hücumuna zemin hazır ediyorlar? Mektubat, s. 317

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