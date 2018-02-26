Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر أگر خصمڭى مغلوب ايتمك ايسترسه‌ڭ، فنالغنه قارشى اييلكله مقابله ايت. Nurdan Katreler Eğer hasmını mağlûp etmek istersen, fenalığına karşı iyilikle mukabele et. Mektubat, s. 312

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