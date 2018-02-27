27 Şubat 2018, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
حرص سببِ محروميتدر؛ توكّل وقناعت ايسه، وسيلۀِ رحمتدر
Nurdan Katreler
Hırs sebeb-i mahrumiyettir; tevekkül ve kanaat ise, vesile-i rahmettir.
Mektubat, s. 319
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