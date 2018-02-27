Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر حرص سببِ محروميتدر؛ توكّل وقناعت ايسه، وسيلۀِ رحمتدر Nurdan Katreler Hırs sebeb-i mahrumiyettir; tevekkül ve kanaat ise, vesile-i rahmettir. Mektubat, s. 319

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