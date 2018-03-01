Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر زكات، هر شخص ايچون سببِ بركت و دافعِ بليّاتدر.زكاتى ويرميه‌نڭ هر حالده ألندن زكات قدر بر مال چيقه‌جق؛يا لزومسز يرلره ويره‌جكدر، يا بر مصيبت گلوب آلاجقدر. Nurdan Katreler Zekât, her şahıs için sebeb-i bereket ve dâfi-i beliyyattır. Zekâtı vermeyenin, herhalde elinden zekât kadar bir mal çıkacak; ya lüzumsuz yerlere verecektir, ya bir musibet gelip alacaktır. Mektubat, s. 321

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