Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بشرڭ حياتِ إجتماعيسنده بتون أخلاقسزلغڭ و بتون إختلالاتڭمنشئى ايكى كلمه‌در: بريسى: “بن طوق اولدقدن صوڭره، باشقه‌سى آجلقدنئولسه بڭا نه؟” ايكنجيسى: “سن چاليش، بن ييه‌يم.”

Nurdan Katreler Beşerin hayat-ı içtimaîsinde bütün ahlâksızlığın ve bütün ihtilâlâtın menşei iki kelimedir: Birisi: “Ben tok olduktan sonra, başkası açlıktan ölse bana ne?” İkincisi: “Sen çalış, ben yiyeyim.”

Mektubat, s. 322

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