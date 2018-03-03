Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر و ايكى مدهش مرضِ إجتماعى‌يى [جريانِ ربا و تركِ زكات]تداوى ايده‌جك تك چاره، زكاتڭ بر دستورِ عمومى صورتندهإجراسيله، وجوبِ زكات و حرمتِ ربادر. Nurdan Katreler Bu iki müthiş maraz-ı içtimaîyi [cereyan-ı riba ve terk-i zekât] tedavi edecek tek çare, zekâtın bir düstur-u umumî suretinde icrası ile, vücub-u zekât ve hurmet-i ribadır. Mektubat, s. 322

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