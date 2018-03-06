Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر غيبت، أهلِ عداوت و حسد و عنادڭ أڭ چوق إستعمال ايتدكلرى آلچاق بر سلاحدر. عزّتِ نفس صاحبى، بو پيس سلاحه تنزّل ايدوب إستعمال ايتمز. Nurdan Katreler Gıybet, ehl-i adavet ve hased ve inadın en çok istimal ettikleri alçak bir silâhtır. İzzet-i nefis sahibi, bu pis silâha tenezzül edip istimal etmez. Mektubat, s. 324

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