Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر غيبت اودر كه: غيبت ايديلن آدم حاضر اولسه ايدى و ايشيتسه ايدى، كراهت ايدوب طاريلاجقدى. أگر طوغرى ديسه، ذاتًا غيبتدر. أگر يالان ديسه؛ هم غيبت، هم إفترادر. ايكى قاتلى چركين بر گناهدر. Nurdan Katreler Gıybet odur ki, gıybet edilen adam hâzır olsa idi ve işitse idi, kerâhet edip darılacaktı. Eğer doğru dese, zaten gıybettir. Eğer yalan dese, hem gıybet, hem iftiradır; iki katlı çirkin bir günahtır. Mektubat, s. 325

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