Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ناصل آتش اودونى ير، بيتيرر؛ غيبت دخى أعمالِ صالحه‌يى ير، بيتيرر. Nurdan Katreler Nasıl ateş odunu yer, bitirir; gıybet dahi a’mâl-i salihayı yer, bitirir. Mektubat, s. 325

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