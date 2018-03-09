Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بزم گبى حقيقت و آخرت قارداشلرڭ، إختلافِ زمان و مكان صحبتلرينه و اُنسيتلرينه بر مانع تشكيل ايتمز. Nurdan Katreler Bizim gibi hakikat ve âhiret kardeşlerin, ihtilaf-ı zaman ve mekân sohbetlerine ve ünsiyetlerine bir mani teşkil etmez. Mektubat, s. 325

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