Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر دعا ايديله‌جگى وقت، إستغفار ايله معنوى تميزلنمه‌لى؛ صوڭره مقبول بر دعا اولان صلواتِ شريفه‌يى شفاعتجى گبى ذكر ايتملى و آخرده ينه صلوات گتيرملى. چونكه ايكى مقبول دعانڭ اورته‌سنده بر دعا مقبول اولور Nurdan Katreler Dua edileceği vakit, istiğfar ile manevî temizlenmeli; sonra makbul bir dua olan salâvat-ı şerifeyi şefaatçi gibi zikretmeli ve âhirde yine salâvat getirmeli. Çünkü iki makbul duanın ortasında bir dua makbul olur. Mektubat, s. 325

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