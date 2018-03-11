Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر دعانڭ يا عينًا دنياده أثرى گورونور وياخود دعا اولونانڭ آخرتنه وحياتِ أبديه‌سى جهتنده مقبول اولور. ديمك عين مقصد يرينه گلمزسه،دعا قبول اولمادى دينيلمز؛ بلكه داها ايى بر صورتده قبول ايديلمش دينيلير

Nurdan Katreler Duanın ya aynen dünyada eseri görünür veyahut dua olunanın ahiretine ve hayat-ı ebediyesi cihetinde makbul olur. Demek, aynı maksat yerine gelmezse, dua kabul olmadı denilmez, belki daha iyi bir surette kabul edilmiş denilir. Mektubat, s. 325

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