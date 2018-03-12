Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
جنابِ حق، حكيم إسمى مقتضاسى اولارق، وجودِ أشياده بر نردبانڭباصامقلرى گبى بر ترتيب وضع ايتمش. صبرسز آدم تأنّى ايله حركت ايتمديگى ايچون، باصامقلرى يا آتلار دوشر ويا نقصان بيراقير، مقصود دامنه چيقاماز
Nurdan Katreler
Cenab-ı Hak, Hakîm ismi muktezası olarak, vücud-u eşyada bir merdivenin basamakları gibi bir tertip vaz’ etmiş. Sabırsız adam, teennî ile hareket etmediği için, basamakları ya atlar düşer veya noksan bırakır, maksud damına çıkamaz.
Mektubat, s. 328