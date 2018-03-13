Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر حرص محروميته سببدر. صبر ايسه مشكلاتڭ آناختاريدر. Nurdan Katreler Hırs mahrumiyete sebeptir. Sabır ise müşkülâtın anahtarıdır. Mektubat, s. 328

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