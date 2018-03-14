Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر صبرسزلق، اللّٰهدن شكايتى تضمّن ايدر؛ و أفعالنى تنقيد و رحمتنى إتهام و حكمتنى بگنمه‌مك چيقار. Nurdan Katreler Sabırsızlık, Allah’tan şikâyeti tazammun eder; ve ef’alini tenkit ve rahmetini ittiham ve hikmetini beğenmemek çıkar. Mektubat, s. 329

Okunma Sayısı: 56

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.