Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر دوست ايسترسه‌ڭ، اﷲ يتر. أوت او دوست ايسه، هر شى دوستدر. ياران ايسترسه‌ڭ، قرآن يتر. أوت اونده‌كى أنبيا و ملائكه ايله خيالاًگوروشور و وقوعاتلرينى سير ايدوب اُنسيت ايدر

Nurdan Katreler Dost istersen, Allah yeter. Evet O dost ise, her şey dosttur. Yâran istersen, Kur’ân yeter. Evet ondaki enbiya ve melâike ile hayalen görüşür ve vukuatlarını seyredip ünsiyet eder. Mektubat, s. 330

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