Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر مال ايسترسه‌ڭ قناعت يتر. أوت، قناعت ايدنإقتصاد ايدر؛ إقتصاد ايدن بركت بولور

Nurdan Katreler Mal istersen kanaat yeter. Evet, kanaat eden iktisad eder; iktisad eden bereket bulur.

Mektubat, s. 330

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