Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر نصيحت ايسترسه‌ڭ ئولوم يتر. أوت، ئولومى دوشونن، حبِّ دنيادن قورتولور و آخرتنه جدّى چاليشير Nurdan Katreler Nasihat istersen ölüm yeter. Evet, ölümü düşünen, hubb-u dünyadan kurtulur ve ahiretine ciddî çalışır. Mektubat, s. 331

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