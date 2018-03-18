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18 MART 2018 PAZAR - YIL: 49

Nurdan Katreler

18 Mart 2018, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

نصيحت ايسترسه‌ڭ ئولوم يتر. أوت، ئولومى دوشونن، حبِّ دنيادن قورتولور و آخرتنه جدّى چاليشير

Nurdan Katreler

Nasihat istersen ölüm yeter. Evet, ölümü düşünen, hubb-u dünyadan kurtulur ve ahiretine ciddî çalışır.

Mektubat, s. 331

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