نوردن قطره لر قرآنه و ايمانه عائد هر شى قيمتليدر؛ ظاهرًا نه قدركوچك اولورسه اولسون، قيمتجه بيوكدر. Nurdan Katreler Kur’ân’a ve imana ait her şey kıymetlidir; zâhiren ne kadar küçük olursa olsun, kıymetçe büyüktür. Mektubat, s. 331

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