Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قبرڭ آرقه‌سى ايچون چاليشڭز، حقيقى سعادت و لذّت اونده‌در Nurdan Katreler Kabrin arkası için çalışınız, hakikî saadet ve lezzet ondadır. Mektubat, s. 332

Okunma Sayısı: 66

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.