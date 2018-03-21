Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر موجوداتڭ هيچ بر جهتده واجب الوجوده قارشى حقلرى يوقدر و حق دعوا ايده‌مزلر. بلكه حقلرى دائما شكر و حمد ايله، ويرديگى وجود مرتبه‌لرينڭ حقّنى أدا ايتمكدر. Nurdan Katreler Mevcudatın hiçbir cihetle Vacibü’l-Vücud’a karşı hakları yoktur ve hak dava edemezler. Belki hakları daima şükür ve hamd ile, verdiği vücud mertebelerinin hakkını eda etmektir. Mektubat, s. 334

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