Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قطعيًا بيل كه، قناعت تجارتلى بر شكراندر؛ حرص خسارتلى بر كفراندر. و إقتصاد، نعمته گوزل و منفعتلى بر إحترامدر؛إسراف ايسه نعمته چركين و ضررلى بر إستخفافدر. Nurdan Katreler Kat’iyen bil ki, kanaat ticaretli bir şükrandır; hırs hasaretli bir küfrandır. Ve iktisad, nimete güzel ve menfaatli bir ihtiramdır; israf ise nimete çirkin ve zararlı bir istihfaftır. Mektubat, s. 335

Okunma Sayısı: 77

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.