Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر مخلوقاتده فعاليت و حركت بر إشتها، بر إشتياق، بر لذّتدن، برمحبّتدن ايلرى گلييور. حتّى دينيله‌بيلير كه، هر بر فعاليتده بر لذّتنوعى واردر؛ بلكه هر بر فعاليت بر چشيد لذّتدر

Nurdan Katreler Mahlûkatta faaliyet ve hareket bir iştiha, bir iştiyak, bir lezzetten, bir muhabbetten ileri geliyor. Hatta denilebilir ki, her bir faaliyette bir lezzet nev’i vardır; belki her bir faaliyet bir çeşit lezzettir. Mektubat, s. 335

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