Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر هر بر مصنوع اويله بر مكتوبِ ربّانيدر كه،عموم ذى‌شعور اونى مطالعه ايدر

Nurdan Katreler Her bir masnu öyle bir mektub-u Rabbânîdir ki, umum zîşuur onu mütalâa eder.

Mektubat, s. 335

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