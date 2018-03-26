Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر أشيا زوال و عدمه گيتمييور، بلكه دائرۀِ قدرتدن دائرۀِ علمه گچييور؛ عالمِ شهادتدن عالمِ غيبه گيدييور. Nurdan Katreler Eşya zeval ve ademe gitmiyor, belki daire-i kudretten daire-i ilme geçiyor; âlem-i şehadetten âlem-i gayba gidiyor. Mektubat, s. 337

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