Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر حقيقت نقطۀِ نظرنده أشياده‌كى جمال و كمال،أسماءِ إلٰهيه‌يه عائددر و اونلرڭ نقوش و جلوه‌لريدر

Nurdan Katreler Hakikat nokta-i nazarında eşyadaki cemal ve kemâl, esma-i İlâhiyeye aittir ve onların nukuş ve cilveleridir.

Mektubat, s. 337

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