Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر هر مؤمن درجه‌سنه گوره، نورِ قرآن و سرِّ ايمان ايله، بتون موجوداتڭ سعادتلريله و بقالريله و هيچلكدن قورتولمالريله و قيمتدار مكتوباتِربّانيه اولمالريله مسعود اولابيلير و دنيا قدر بر نور قزانه‌بيلير. Nurdan Katreler Her mü’min derecesine göre, nur-u Kur’ân ve sırr-ı iman ile, bütün mevcudatın saadetleriyle ve bekalarıyla ve hiçlikten kurtulmalarıyla ve kıymettar mektubat-ı Rabbaniye olmalarıyla mes’ud olabilir ve dünya kadar bir nur kazanabilir. Mektubat, s. 338

Okunma Sayısı: 103

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.