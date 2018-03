Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

مادام جنابِ حق وار، هر شى وار. مادام جنابِ واجب الوجوده إنتساب وار، هر شى

ايچون بتون أشيا وار. چونكه واجب الوجوده نسبتله هر بر موجود، بتون موجوداته، وحدت سرّيله بر إرتباط پيدا ايدر.

Nurdan Katreler

Madem Cenab-ı Hak var, her şey var. Madem Cenab-ı Vacibü’l-Vücud’a intisab var, her şey için bütün eşya var. Çünkü Vacibü’l-Vücud’a nisbetle her bir mevcud, bütün mevcudata, vahdet sırrıyla bir irtibat peyda eder.

Mektubat, s. 339