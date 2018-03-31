Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر شو موجوداتِ سيّاله، شو مخلوقاتِ سيّاره،واجب الوجودڭ أنوارِ ايجاد و وجودينى تازه‌لنديرمك ايچونمتحرّك آيينه‌لر و دگيشن مظهرلردر. Nurdan Katreler Şu mevcudat-ı seyyale, şu mahlûkat-ı seyyare, Vacibü’l Vücud’un envar-ı icad ve vücudunu tazelendirmek için müteharrik âyineler ve değişen mazharlardır. Mektubat, s. 340

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