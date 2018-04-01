Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر خالقِ رحيم، بر قوشڭ تويلى لباسنى هانگى قانونله دگيشديرييور، تازه‌لنديرييور؛ او صانعِ حكيم، عين قانونله، هر سنه كُرۀِ أرضڭ لباسنىتجديد ايدر. هم او عين قانونله، هر عصرده دنيانڭ شكلنى تبديل ايدر.هم عين قانونله، قيامت وقتنده كائناتڭ صورتنى تغيير ايدوب دگيشديرر.

Nurdan Katreler Hâlık-ı Rahîm, bir kuşun tüylü libasını hangi kanun ile değiştiriyor, tazelendiriyor; o Sâni-i Hakîm, aynı kanun ile, her sene küre-i arzın libasını tecdid eder. Hem o aynı kanun ile, her asırda dünyanın şeklini tebdil eder. Hem aynı kanun ile, kıyamet vaktinde kâinatın suretini tağyir edip değiştirir.

Mektubat, s. 341

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