Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر صانعِ قدير، هانگى قانونِ حكمتله بر سينگى إحيا ايدر؛ عين قانونلهشو اوڭمزده‌كى چنار آغاجنى هر بهارده إحيا ايدر و او قانونله كُرۀِ أرضىينه او بهارده إحيا ايدر و عين قانونله حشرده مخلوقاتى ده إحيا ايدر.

Nurdan Katreler Sâni-i Kadîr, hangi kanun-u hikmetle bir sineği ihya eder; aynı kanun ile şu önümüzdeki çınar ağacını her baharda ihya eder. Ve o kanun ile küre-i arzı yine o baharda ihya eder. Ve aynı kanun ile haşirde mahlûkatı da ihya eder.

Mektubat, s. 341

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