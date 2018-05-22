Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر زنگينلر، فقارانڭ آجينه‌جق آجى حاللرينى و آجلقلرينى، اوروجده‌كى آجلقله تام حسّ ايده‌بيليرلر. Nurdan Katreler Zenginler fukaranın acınacak acı hallerini ve açlıklarını, oruçtaki açlıkla tam hissedebilirler. Mektubat, s. 471

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