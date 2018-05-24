Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر رمضانِ شريفده‌كى اوروج، أڭ غافللرهو متمرّدلره ضعفنى و عجزينىو فقرينى إحساس ايدييور. Nurdan Katreler Ramazan-ı Şerifteki oruç, en gafillere ve mütemerridlere zaafını ve aczini ve fakrını ihsas ediyor. Mektubat, s. 473

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