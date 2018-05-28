Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بشرڭ مصيبتنى ايكيلشديرن صبرسزلغڭ و تحمّلسزلگڭ بر علاجى ده اوروجدر. Nurdan Katreler Beşerin musibetini ikileştiren sabırsızlığın ve tahammülsüzlüğün bir ilâcı da oruçtur. Mektubat, s. 476

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