Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر رمضانِ شريفده‌كى اوروج طوغريدن طوغرى‌يه نفسڭفرعونلق جبهه‌سنه ضربه وورور قيرار؛ عجزينى، ضعفنى، فقرينى گوسترر، عبد اولديغنى بيلديرر.

Nurdan Katreler Ramazan-ı Şerifteki oruç, doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesine darbe vurur kırar; aczini, zaafını, fakrını gösterir, abd olduğunu bildirir. Mektubat, s. 477

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