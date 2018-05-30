Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر رضاىِ إلٰهى و إلتفاتِ رحمانى و قبولِ ربّانىاويله بر مقامدر كه إنسانلرڭ توجّهى و إستحسانى، اوڭا نسبةً بر ذرّه حكمنده‌در. Nurdan Katreler Rıza-i İlâhî ve iltifat-ı Rahmanî ve kabul-ü Rabbânî öyle bir makamdır ki insanların teveccühü ve istihsanı ona nisbeten bir zerre hükmündedir. Mektubat, s. 488

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