Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إنسانلرڭ توجّهى، او توجّهِ رحمتڭ إنعكاسى وگولگه‌سى اولمق جهتيله مقبولدر؛ يوقسه آرزو ايديله‌جك بر شى دگلدر. چونكه قبر قپوسنده سونر، بش پاره ايتمز. Nurdan Katreler İnsanların teveccühü, o teveccüh-ü rahmetin in’ikâsı ve gölgesi olmak cihetiyle makbuldür; yoksa arzu edilecek bir şey değildir. Çünkü kabir kapısında söner, beş para etmez. Mektubat, s. 488

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