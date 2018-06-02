Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر جنابِ حق خوف طمارينى حفظِ حيات ايچون ويرمش، حياتى تخريب ايچون دگل. و حياتى آغير و مشكل و أليم و عذاب ياپمق ايچون ويرمه‌مشدر. Nurdan Katreler Cenab-ı Hak havf damarını hıfz-ı hayat için vermiş, hayatı tahrip için değil. Ve hayatı ağır ve müşkül ve elîm ve azap yapmak için vermemiştir. Mektubat, s. 491

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